Ragazzina violentata in spiaggia, fermati dalla polizia tre minorenni (Di lunedì 17 agosto 2020) Sarebbero stati individuati i tre violentatori della 15enne stuprata a Lignano Sabbiadoro durante la notte di Ferragosto. Si tratta di tre minorenni. violentata in spiaggia a Lignano da alcuni giovani la notte di Ferragosto: è capitato ad una quindicenne, a Lignano Sabbiadoro. La giovane era arrivata dal Veneto con un gruppo di amici: durante la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

smolmavi : RT @snowmalec: la cultura dello stupro in italia non esiste, però se una ragazzina di quindici anni viene violentata da un gruppo di ragazz… - bovheur : RT @snowmalec: la cultura dello stupro in italia non esiste, però se una ragazzina di quindici anni viene violentata da un gruppo di ragazz… - francescalonder : RT @snowmalec: la cultura dello stupro in italia non esiste, però se una ragazzina di quindici anni viene violentata da un gruppo di ragazz… - elysiante : RT @snowmalec: la cultura dello stupro in italia non esiste, però se una ragazzina di quindici anni viene violentata da un gruppo di ragazz… - curraheave : RT @snowmalec: la cultura dello stupro in italia non esiste, però se una ragazzina di quindici anni viene violentata da un gruppo di ragazz… -