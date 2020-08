Pompei: turista sale sul tetto di una Domus per un selfie (Di lunedì 17 agosto 2020) turista sale sul tetto di una Domus a Pompei per scattare un selfie, rischia carcere e multa salatissima. La direzione del Parco: “Atto deplorevole” Una turista si è scattata un selfie sul tetto di una Domus a Pompei, riuscendo a salire attraverso scale riservate agli addetti ai lavori. Immortalata da altri turisti, ora rischia da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

