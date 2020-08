Obbligo del vaccino per Covid-19 è una questione seria, non uno scontro fra tifoserie (Di lunedì 17 agosto 2020) Obbligo del vaccino. Non abbiamo ancora un vaccino per la Covid-19 e non sappiamo neanche in che tempi ne avremo uno sicuro e affidabile. Nel frattempo, però, la politica italiana riesce a dividersi su un tema di cruciale importanza: l’obbligatorietà o meno della vaccinazione, scelta che non resterà priva di conseguenze. Va avanti ormai da settimane un complesso dibattito sull’interpretazione dei dati dei contagi da coronavirus, che vede autorevoli analisti e medici di chiara fama schierati su fronti contrapposti o quasi. Se da un lato c’è chi evidenza come la pandemia sia tutt’altro che cessata e come i contagi “di importazione” rappresentino un pericolo concreto (le ordinanze delle Regioni e l’intervento dello stesso ministero della Salute ... Leggi su limemagazine.eu

robersperanza : Nuova ordinanza: 1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e… - SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - marcodimaio : Bene ordinanza del ministro @robersperanza e decisione del Governo (assieme alle Regioni). Obbligo di mascherina an… - marcellolippa : RT @vitalbaa: L’ordinanza Min. Salute del 12/8 pone un “bel” problema. C’è obbligo di tampone per chi torna da certi Paesi, non obbligo di… - Peppe24245235 : @amaurotto @FabrizioDelpret Non intendevo questo. Intendevo suggerire un comportamento teso al rispetto dell'obblig… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo del Obbligo di mascherine anche all’aperto in Italia e le altre notizie sul coronavirus Internazionale Coronavirus, chiusura delle discoteche: i commenti di politici e Silb Fipe Confcommercio

Il Governo, in seguito all'aumento dei nuovi casi Covid-19 dell'ultimo periodo, il 16 agosto ha deciso per la chiusura delle discoteche. L'ordinanza, firmata domenica dal Ministro Roberto Speranza, ri ...

Musica classica a Castiglione del Lago: cinque appuntamenti con l’omaggio anche a Morricone

Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla sedicesima edizione, si svolgerà dal 20 agosto al 1° settembre nel nuovo scenario dei giardini della Rocca Medievale. Un’edizione fo ...

Il Governo, in seguito all'aumento dei nuovi casi Covid-19 dell'ultimo periodo, il 16 agosto ha deciso per la chiusura delle discoteche. L'ordinanza, firmata domenica dal Ministro Roberto Speranza, ri ...Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla sedicesima edizione, si svolgerà dal 20 agosto al 1° settembre nel nuovo scenario dei giardini della Rocca Medievale. Un’edizione fo ...