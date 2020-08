Non è vero che sono state chiuse le discoteche (Di lunedì 17 agosto 2020) Verba volant, scripta manent. Nelle ultime ore è stata fatta molta confusione sul caso delle discoteche chiuse con l’ultima ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Il testo della nuova norma, però, non parla di serrata ma solamente di divieto delle attività di ballo. I locali (al netto di misure più stringenti che potranno essere prese dalle Regioni) potranno continuare e rimanere aperti, servendo bevande e cibi. LEGGI ANCHE > Il leghista titolare del Papeete: «Chiudono le discoteche, ma questo governo non ha mai fatto niente nella vita» Il testo dell’ultima ordinanza firmata dal Ministero della Salute, in data 16 agosto 2020, non parla affatto di discoteche chiuse. Leggiamo qual è il contenuto del testo. ... Leggi su giornalettismo

Marcozanni86 : Ma perché non avete il coraggio di chiamare le 'risorse proprie' con il loro vero nome, cioè 'tasse'? Perché quello… - marcodimaio : È vero: indossare le #mascherine ogni tanto può risultare un po' scomodo. Ma è davvero un piccolo sacrifico che dob… - TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - crivellaro67 : @afpfr Se non è vero... Aaaah poisson d'avril! - luca_passani : @23gen @Piersergio_ Vero, ma c'è un problema. Se 'quale è' è corretto, ne segue la correttezza di qual'è 'per diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Il vero incubo Ferrari non è la vittoria di Lewis ma farsi male da sola... ilGiornale.it Addio per sempre all'ufficio? Il pensiero libero a rischio

Lavorare da casa. Per sempre. La decisione - storica - è della banca d'investimenti londinese Schroders. L'emergenza Covid col suo strascico di insicurezza per il futuro, ha portato la banca a fare un ...

La figlia di Cossiga: «Moro? Mio padre di notte diceva: sono stato io a ucciderlo»

Oggi ricorrono i dieci anni della morte di Francesco Cossiga. Per ricordare il presidente emerito, ecco un’intervista a sua figlia Anna Maria. Signora Cossiga, poco prima di morire suo padre confessò ...

Lavorare da casa. Per sempre. La decisione - storica - è della banca d'investimenti londinese Schroders. L'emergenza Covid col suo strascico di insicurezza per il futuro, ha portato la banca a fare un ...Oggi ricorrono i dieci anni della morte di Francesco Cossiga. Per ricordare il presidente emerito, ecco un’intervista a sua figlia Anna Maria. Signora Cossiga, poco prima di morire suo padre confessò ...