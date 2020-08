Nba, Lakers nei playoff con maglia dedicata a Kobe Bryant (Di lunedì 17 agosto 2020) ORLANDO, Florida, - Una maglia speciale in onore di Kobe Bryant . Secondo il L.A. Times, questa è l'idea che i Los Angeles Lakers trasformeranno in realtà se riusciranno a superare il primo turno di ... Leggi su corrieredellosport

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i Lakers preparano una maglia speciale in onore di Kobe Bryant per i playoff #SkyNBA #NBA - ArthurRichmon17 : RT @SkySportNBA: NBA, i Lakers preparano una maglia speciale in onore di Kobe Bryant per i playoff #SkyNBA #NBA - spark_radio_net : RT @RaiSport: I #Lakers preparano una maglia speciale per ricordare #Bryant ?? La squadra di #FrankVogel pronta a ricordare #Kobe se batterà… - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, i Lakers preparano una maglia speciale in onore di Kobe Bryant per i playoff #SkyNBA #NBA - manueltrolesee : RT @Dunkest: #Lillard sui #Lakers: 'Se sono la prima testa di serie a Ovest c’è una ragione, hanno il miglior giocatore del mondo. Ma noi p… -