MOVIOLA – Inter-Shakhtar, Gaglardini con la mano: era calcio di rigore? (Di lunedì 17 agosto 2020) Episodio da MOVIOLA all’inizio del secondo tempo di Inter-Shakhtar Donetsk, match valevole per la semifinale di Europa League 2019/2020, con Bastoni che sbaglia il rinvio e la palla carambola sulla mano di Gagliardini. Per l’arbitro Marciniak non c’è nulla e anche dal Var non Intervengono: rivedendo le immagini si nota come il tocco di mano del centrocampista nerazzurro c’è ma è naturalmente involontario e ha provato anche a coprirsi. Giusto non andare al Var. Leggi su sportface

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Shakhtar Donetsk, valido per la semifinale dell’Europa League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro polacco Szymon Marciniak ...

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Pirola, Biraghi, Candreva ...

L'episodio chiave della moviola del match tra Inter e Shakhtar Donetsk, valido per la semifinale dell'Europa League 2019/2020. Dirige la sfida l'arbitro polacco Szymon Marciniak ...