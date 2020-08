Modica, bimbo di 1 anno morto in ospedale: sul suo corpo lividi, c’è un fermo (Di lunedì 17 agosto 2020) È stato portato in ospedale in condizioni disperate un piccolo bimbo di appena 1 anno che successivamente ha perso la vita nell’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, in Sicilia. morto il piccolo e disposta l’autopsia sul suo corpo: riscontrati ematomi e segni che potrebbero far presupporre una morte violenta. Muore a 1 anni in ospedale: sul suo corpo numerosi lividi Sono davvero pochissime le notizie che filtrano dell’ospedale di Modica dove oggi pomeriggio è arrivato in gravissime condizioni un piccolo bimbo di appena un anno. A portarlo in ospedale sarebbe stata la coppia di genitori, ... Leggi su thesocialpost

