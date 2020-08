La storia del “Memo Fantasma”, il narcos invisibile individuato in Spagna (Di lunedì 17 agosto 2020) Il suo nome è Guillermo Acevedo Giraldo, ma la sua reale identità è da poco nota, perchè tutti lo conoscevano come “el Memo Fantasma” e non certo a caso, visto che per decenni è riuscito a portare avanti le proprie attività legate al narcotraffico senza finire mai nel mirino delle autorità colombiane o della DEA. … La storia del “Memo Fantasma”, il narcos invisibile individuato in Spagna InsideOver. Leggi su it.insideover

CottarelliCPI : Treno travolge auto nel lodigiano, forse, dicono i media, per il malfunzionamento del passaggio a livello. Mettiamo… - paoloroversi : Chiusura delle #discoteche il 16 agosto. Mi ricorda la storia del recinto da chiudere quando i buoi sono già scappati... - riotta : Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia… - il_Terz : @spaziogames Se la storia è bella, il sesso del/della protagonista conta meno di zero. Puoi essere donna, uomo, ro… - PreciovsMatt : No un attimo. Lo stanno attaccando perché la ff della storia del compleanno non è vera? Tutto ok a casa sì? Cioè qu… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del Rieti, Amatrice: la storia del borgo dalla preistoria ai giorni nostri, a settembre in libreria Il Messaggero Dieci anni fa la morte di Francesco Cossiga. Mattarella: “Uomo di passione, fede, cultura”

Sono passati dieci anni dalla morte, il 17 agosto del 2010, di Francesco Cossiga. Nato a Sassari il 26 luglio 1928, sarebbe stato deputato dal 1958 al 1983, poi senatore. E ancora sottosegretario, min ...

Il mondo di Pathfinder

Pathfinder: Kingmaker sta per arrivare anche su console; vi spieghiamo perché il mondo di questo gioco di ruolo è ancora amato da milioni di persone. Pathfinder: Kingmaker sarà pure un gioco di ruolo ...

Sono passati dieci anni dalla morte, il 17 agosto del 2010, di Francesco Cossiga. Nato a Sassari il 26 luglio 1928, sarebbe stato deputato dal 1958 al 1983, poi senatore. E ancora sottosegretario, min ...Pathfinder: Kingmaker sta per arrivare anche su console; vi spieghiamo perché il mondo di questo gioco di ruolo è ancora amato da milioni di persone. Pathfinder: Kingmaker sarà pure un gioco di ruolo ...