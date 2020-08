Juventus, Tudor torna in bianconero: sarà nello staff di Pirlo (Di lunedì 17 agosto 2020) Andrea Pirlo avrebbe scelto Igor Tudor come uno dei suoi assistenti nello staff tecnico Andrea Pirlo continua a costruire la sua Juventus anche dal punto di vista dello staff tecnico. Come riportato da Sky Sport, ad aggiungersi agli assistenti del neo allenatore bianconero sarà anche Igor Tudor che farà ritorno a Torino. Il croato, attualmente sulla panchina dell’Hajduk Spalato, dovrebbe occuparsi della fase difensiva della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Andrea Pirlo continua a costruire la sua Juventus anche dal punto di vista dello staff tecnico. Come riportato da Sky Sport, ad aggiungersi agli assistenti del neo allenatore bianconero sarà anche Igo ...

