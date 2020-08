Juventus, incidente stradale per Arthur: era positivo all’alcoltest (Di lunedì 17 agosto 2020) Arthur, prossimo a giocare per la Juventus, è risultato positivo all’alcoltest dopo un incidente stradale in cui è stato l’unico coinvolto Arthur a fine giugno è stato il primo colpo annunciato ufficialmente dalla Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista arriva dal Barcellona, mentre Pjanic fa il percorso inverso verso la Spagna. Prima ancora di … L'articolo Juventus, incidente stradale per Arthur: era positivo all’alcoltest proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

