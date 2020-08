"Incapaci al Governo. Capro espiatorio nelle discoteche, come se il virus circolasse solo di notte" (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono chiuse, loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però di andarci a ballare che poi è un po’ come tenere aperti i ristoranti ma impedendo alla gente di andarci a mangiare”. Ne è certo Flavio Briatore che in un’intervista all’Adnkronos fa il punto della situazione, dopo i recenti provvedimenti del Governo Conte. “Volevano trovare un Capro espiatorio simbolico- aggiunge- e l’hanno trovato nelle discoteche. come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno, potrebbero ribattezzarlo il ... Leggi su huffingtonpost

