Guai per Arthur, brasiliano positivo all'alcol test (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Ancora Guai per Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, atteso a Torino nei prossimi giorni per cominciare la nuova sfida nella Juventus di Pirlo, è risultato positivo all'... Leggi su corrieredellosport

Continua il periodo difficile del neo acquisto della Juventus, Arthur Melo. Dopo un divorzio burrascoso con il Barcellona, ora rischia denuncia penale. Per il fortissimo centrocampista brasiliano Arth ...

