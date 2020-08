Enola Holmes, con Millie Bobby Brown: ecco il primo teaser e la data d’uscita (Di lunedì 17 agosto 2020) Enola Holmes, l’astuta sorella di Sherlock Holmes, è pronta a risolvere nuovi casi: Netflix ha pubblicato il primo teaser ufficiale di questo atteso film. Nel tweet pubblicato nell'account Twitter ufficiale della piattaforma di streaming è stato inserito un misterioso testo: “alone loshme reeebtpms wnettyrhitd”. Un simpatico enigma che, una volta risolto, rivela “Enola Holmes September TwentyThird”. La pellicola arriverà ufficialmente nella piattaforma di streaming a partire dal prossimo 23 settembre. https://twitter.com/netflix/status/1295344630175797248?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295344630175797248%7Ctwgr%5E&ref ... Leggi su optimagazine

