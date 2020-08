Donna scomparsa a Crema: ritrovata l’auto bruciata (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono in corso a Crema le ricerche di una Donna scomparsa da ormai 48 ore. Sabrina Beccalli, questo il suo nome, ha fatto sparire le sue tracce: trovata l’auto carbonizzata. Proseguono a Crema le ricerche della Donna scomparsa dal giorno di Ferragosto. Si tratta di Sabrina Beccalli, 39 anni, che solo due giorni fa aveva lasciato il figlio da alcuni amici prima di scomparire nel nulla. La Donna, separata dal marito, ha fatto sparire le sue tracce ma gli inquirenti hanno ritrovato la sua auto, una Fiat Panda, completamente carbonizzata. Non si sa ancora se l’incendio sia stato generato volontariamente o da un guasto tecnico. I carabinieri della zona sono alla ricerca della Donna e, fanno sapere, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. ... Leggi su bloglive

