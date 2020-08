Discoteche, ricorso d’urgenza al Tar: è scontro con il Governo (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. Lo anticipa all’ANSA Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp, mentre è ancora in corso il direttivo nazionale del sindacato. Dunque si va allo scontro con il Governo che ieri, attraverso un’ordinanza nazionale firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, aveva decretato al chiusura di tutti i locali all’aperto e al chiuso almeno sino al 7 settembre. Leggi su sportface

