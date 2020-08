Daniela Martani ferma un traghetto perché non vuole indossare una mascherina (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniela Martani si imbarca su un traghetto per La Maddalena, ma blocca tutti perché si rifiuta di indossare la mascherina. L’attivista ha pubblicato su Facebook il filmato in cui discute animatamente con gli operatori del traghetto che, durante il controllo dei biglietti, le hanno detto che non l’avrebbero lasciata proseguire se non avesse prima indossato il dispositivo di protezione. Ieri sera alle 1:30 di notte al ritorno dall’isola della Maddalena per Palau la compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave, perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico ... Leggi su nextquotidiano

