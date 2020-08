Covid, Speranza “Riapertura scuole segnerà vera fine del lockdown” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo sbagliare sulla scuola e ogni provvedimento, ogni sacrificio chiesto è fatto pensando alla riapertura delle scuole che segnerà la vera fine del lockdown. Stiamo investendo risorse come non mai sulla scuola, ben vengano le assunzioni di nuovi insegnanti e i banchi nuovi. Da ministro della Salute ho molto a cuore la ricostruzione di un rapporto strutturale tra scuola e sanità”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio con la Repubblica, dopo l'ordinanza adottata ieri sullo stop alle discoteche e una nuova stretta sull'uso delle mascherine all'aperto. “Non fatemi passare per il maestrino con la bacchetta, guai a criminalizzare i giovani. Anzi è a loro che chiedo una mano: aiutateci a tenere sotto controllo il ... Leggi su iltempo

