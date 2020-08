Covid, aumento dei casi: parla il capo del Comitato tecnico scientifico (Di lunedì 17 agosto 2020) A prender parola sulla delicata questione che sta attraversando il Paese, con l’ingente aumento dei casi di Covid, è il capo del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. C’è da riflettere e da fare attente valutazioni, in merito all’ormai appurato aumento dei casi di Covid. Il recente provvedimento di chiusura dei luoghi da ballo, le discoteche … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumento Virus in Basilicata, contagi in aumento: chiuse tutte le discoteche, quarantena per chi torna dall'estero Il Messaggero Coronavirus, Malta ora fa paura: “Paese con il più alto rischio di infezione dell’UE”

Malta è diventata nelle ultime settimane uno dei Paesi più a rischio coronavirus: cosa sta succedendo nell’isola da sempre ambita meta turistica specie dai più giovani, diversi dei quali sono risultat ...

Feste San Cesidio, don Francesco: no alla processione, rischio aumento contagi

Trasacco. Giorni di preparativi a Trasacco per il tradizionale appuntamento con una delle feste patronali più antiche e più seguite della Marsica, stiamo parlando della festa dei Santi Cesidio e Rufin ...

