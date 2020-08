Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffondere il virus” (Di lunedì 17 agosto 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, si schiera dalla parte del governo riguardo alla decisione di chiudere nuovamente discoteche e sale da ballo che ha provocato le proteste degli operatori del settore e quelle, timide, di alcuni governatori che, però, si sono adeguati alle posizioni degli altri presidenti di Regione. “O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche”, ha dichiarato l’esperto del Cts in un’intervista al Corriere, dopo la nuova crescita della curva dei contagi registrata nelle ultime settimane e le immagini arrivate dai principali luoghi della movida estiva italiana. E a chi individua nei Migranti una delle cause dell’aumento dei casi risponde: ... Leggi su ilfattoquotidiano

