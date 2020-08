Calano tamponi e contagi. Ma i ricoveri sono in aumento (Di lunedì 17 agosto 2020) I 320 nuovi casi positivi al coronavirus e 4 morti sembrano segnalare un rallentamento del contagio, rispetto agli oltre seicento casi giornalieri registrati la scorsa settimana. Ma il weekend di ferragosto potrebbe solo aver rallentato l’attività diagnostica, calmierando artificialmente il conteggio. Ieri i tamponi sono stati solo trentamila, ventimila in meno rispetto a sabato scorso, e il rapporto tra casi e test è rimasto di uno a cento. ANCHE I DATI SUI ricoveri suggeriscono di alzare l’allerta. I pazienti ricoverati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

