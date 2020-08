Trovato morto un 16enne uscito da solo per un'escursione in montagna (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - E' stato riTrovato senza vita il ragazzo di 16 anni disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco. Era uscito da solo per una escursione in bicicletta ma non è rientrato, come previsto. Per tutta la notte i tecnici della VI Delegazione Orobica, coordinati dalla Prefettura, con i vigili del fuoco e i Carabinieri hanno perlustrato la zona, senza interruzioni. Una quarantina i soccorritori impegnati. E' intervenuto anche l'elicottero di Areu abilitato per il volo notturno, partito da Como, che ha sorvolato la zona. Stamattina l'elicottero di Bergamo ha effettuato un altro sorvolo e ha individuato il corpo del ragazzo ai piedi della parete. Le squadre sono state portate con l'elicottero nei pressi del luogo del ritrovamento, per aiutare l'èquipe nel recupero. Leggi su agi

