Trombocitopenia immune: viaggiare sicuri si può (Di domenica 16 agosto 2020) Trombocitopenia immune: viaggiare in sicurezza è possibile. La d.ssa Baldacci: “Consultare il proprio medico è la prima buona abitudine per il paziente” L’eco della pandemia di COVID-19 non si è ancora spento, ma l’avvicinarsi dei mesi estivi sta accendendo in tanti italiani il desiderio di mettersi in viaggio e partire per le vacanze. Complice anche la quarantena, che… L'articolo Trombocitopenia immune: viaggiare sicuri si può Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La dott.ssa Erminia Baldacci (Roma): “Consultare il proprio medico è la prima buona abitudine per il paziente con ITP che decide di passare del tempo lontano da casa” L’eco della pandemia di COVID-19 ...

