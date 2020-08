Task force sul litorale romano per i controlli di Ferragosto: chiuso uno stabilimento per assembramenti (Di domenica 16 agosto 2020) controlli rafforzati in occasione del Ferragosto da parte della Polizia Locale di Roma Capitale che, su disposizione del Comandante del Corpo Stefano Napoli, ha eseguito verifiche mirate sul litorale romano: in campo le pattuglie dei gruppi GSSU, X Mare e personale del Comando Generale. Dai posti di blocco ai fini della sicurezza stradale, con oltre 650 infrazioni rilevate, di cui 250 per eccesso di velocità e più di 35 rimozioni per veicoli in sosta irregolare, all’attività di controllo nei locali pubblici, lungo gli arenili e presso gli stabilimenti. In particolare le verifiche hanno riguardato il rispetto delle normative anti covid e delle disposizioni relative al litorale marittimo. Tra gli illeciti riscontrati: inosservanza delle prescrizioni per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

alexbarbera : Insomma abbiamo interrogato gli esperti, il Cts, insediato le task force, fatto gli Stati generali e ancora non abb… - petergomezblog : Politici col bonus 600 euro, Tridico alla Camera: “Task force antifrode ha fatto approfondimenti su anomalie perché… - Maria67265519 : @RadioRadioWeb @MarcoRizzoPC Perfettamente d'accordo! E ora ci rifilano di nuovo pure Monti ! Per gli italiani non… - CorriereCitta : Task force sul litorale romano per i controlli di Ferragosto: chiuso uno stabilimento per assembramenti - PLRomaCapitale : #PoliziaRomaCapitale #Controlli nel weekend di ferragosto, task force sul litorale romano: contestati più di 650 il… -

Ultime Notizie dalla rete : Task force Task force sicurezza a San Giorgio a Cremano: sequestrata moto, due multe Il Mattino Aeroporto di Fiumicino partono i test per il coronvirus: previsti 2000 rientri a rischio contagio

Partono domani, domenica 16 agosto i test per la ricerca del coronavirus all'aeroporto di Fiumicino. A rendelo noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, a margine dei dati sui nuovi cont ...

Ferragosto, task force della Polizia locale a Ostia: chiuso uno stabilimento per assembramenti

Nel corso dei controlli gli agenti del X Mare agli ordini del comandante Stefano Napoli e del Gssu hanno rilevato oltre 650 infrazioni di cui 250 per eccesso di velocità Ostia - Controlli rafforzati i ...

Partono domani, domenica 16 agosto i test per la ricerca del coronavirus all'aeroporto di Fiumicino. A rendelo noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, a margine dei dati sui nuovi cont ...Nel corso dei controlli gli agenti del X Mare agli ordini del comandante Stefano Napoli e del Gssu hanno rilevato oltre 650 infrazioni di cui 250 per eccesso di velocità Ostia - Controlli rafforzati i ...