Ragno violino, il morso indolore e letale: una donna morta a Marsala, come riconoscere il pericolo (Di domenica 16 agosto 2020) Una donna di 51 anni è morta a Marsala dopo essere stata morsa da un esemplare di Ragno violino. Roxamunda Constant, di origine romena e residente con la famiglia nella periferia della cittadina siciliana, si era recata in ospedale "Paolo Borsellino" una settimana fa, accusando una fascite alla gamba. Le sue condizioni di salute però sono rapidamente e drammaticamente peggiorate: la donna è finita in coma ed inutili sono risultate le cure dei medici, che sono riusciti a risalire alla causa della morte grazie a un esame ematologico. I ragni-violino sono di piccoli dimensioni, di colore marrone-giallo, e il loro morso è indolore, e può manifestare i propri effetti fino a 2 giorni dopo l'evento: vivono ... Leggi su liberoquotidiano

