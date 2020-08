Ragazzo pestato e investito dopo una rissa in discoteca. Tre arresti a Bastia Umbra (Di domenica 16 agosto 2020) I carabinieri hanno arrestato tre giovani italiani in seguito alla morte del 24enne di Spoleto, picchiato e poi investito con un'auto a Bastia Umbra. I tre arrestati, tutti ragazzi della zona, erano sull'auto che ha investito il 24enne: per loro l'ipotesi contestata è omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. I fatti sono avvenuti nei pressi di un noto locale vicino al Palasport Giontella dove si è scatenata una rissa tra due gruppi di giovani per motivi ancora da accertare. Il 24enne, a terra per via dei calci e pugni presi, sarebbe stato poi investito due volte da un'auto in fuga. Leggi su iltempo

lucacampitello : RT @tempoweb: Ragazzo pestato e investito dopo una rissa in discoteca. Tre arresti a Bastia Umbra #bastiaumbra #discoteca - tempoweb : Ragazzo pestato e investito dopo una rissa in discoteca. Tre arresti a Bastia Umbra #bastiaumbra #discoteca… - NewsMondo1 : Omicidio a Bastia Umbra, ragazzo pestato e investito dopo una rissa. Tre arresti - Salvo2410libero : In provincia di Perugia: rissa tra ubriachi in cui un ragazzo, pestato dal gruppo e investito due volte a marcia in… - Tatiana43806552 : RT @oscurafenice45: New york, ragazzo bianco pestato da un gruppo di negri. La violenza di queste scimmie antropomorfe non si ferma #Black… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo pestato Omicidio a Bastia Umbra, ragazzo pestato e investito dopo una rissa. Tre arresti News Mondo Porto Cervo, l'ambulanza ostacola un'auto: volontario selvaggiamente picchiato

Pestato brutalmente da un balordo perché la sua ambulanza, che stava soccorrendo un ragazzo a terra, aveva bloccato la strada a una Mercedes davanti alla discoteca Just Cavalli a Porto Cervo. "Ci stat ...

Omicidio a Bastia Umbra, ragazzo pestato e investito dopo una rissa. Tre arresti

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del 15 agosto a Bastia Umbra. Due gruppi di giovani si sono affrontati nei pressi di una discoteca della zona, il Country Cafè. La situazione è degenerata in un r ...

Pestato brutalmente da un balordo perché la sua ambulanza, che stava soccorrendo un ragazzo a terra, aveva bloccato la strada a una Mercedes davanti alla discoteca Just Cavalli a Porto Cervo. "Ci stat ...L’episodio è avvenuto nelle prime ore del 15 agosto a Bastia Umbra. Due gruppi di giovani si sono affrontati nei pressi di una discoteca della zona, il Country Cafè. La situazione è degenerata in un r ...