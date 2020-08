Ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano: identificati 3 minorenni, sono stati portati in questura (Di domenica 16 agosto 2020) Una Ragazza veneziana di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Lignano, dove si trovava in vacanza. I presunti autori della violenza, stando a quanto ricostruito dagli uomini della Squadra mobile di Udine, sono 3 ragazzi minorenni arrivati nella località turistica per trascorrere il Ferragosto: sono stati identificati nel pomeriggio dopo che il racconto della giovane ha trovato conferma negli esami medici a cui è stata sottoposta in mattinata. Tutti si trovano in questura, dove verranno ascoltati per vagliare le eventuali singole responsabilità. La notte di Ferragosto, ha raccontato la 15enne, è stata avvicinata da tre ragazzi in un momento in cui si ... Leggi su ilfattoquotidiano

