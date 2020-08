Pusher inseguito fino a casa, trovati 70 g di cocaina e 23.000 in contanti (Di domenica 16 agosto 2020) Brescia. Un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato dalla Locale con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Tenuto sotto controllo da tempo, è stato sorpreso a spacciare in città ... Leggi su bresciatoday

