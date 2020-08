Probabili formazioni Frosinone Spezia: sfida a distanza tra Dionisi e Galabinov (Di domenica 16 agosto 2020) Probabili formazioni Frosinone Spezia, le scelte dei due tecnici: sfida a distanza tra Dionisi e Galabinov, Ciano dal 1′ Una partita da vincere assolutamente. Finale di andata playoff tra Frosinone e Spezia, atto conclusivo di una stagione praticamente infinita. Entrambe le squadre hanno solo un obiettivo, ottenere una vittoria schiacciante per poter blindare la promozione in serie A. Probabili formazioni Frosinone Spezia Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Ciano. Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, ... Leggi su calcionews24

Playoff serie B Frosinone-Spezia: pronostici e probabili formazioni

I pronostici e le probabili formazioni di Frosinone-Spezia, match d’andata valido per la finale dei playoff di serie B che si gioca oggi 16 agosto. Siamo arrivati alle battute conclusive anche del tor ...

