Pensione casalinghe: quanto realmente conviene? (Di domenica 16 agosto 2020) Abbiamo parlato, in un precedente articolo, della Pensione casalinghe ottenibile versando contributi nell’apposito fondo istituito dall’INPS. La Pensione casalinghe è ottenibile con soli 5 anni di contributi versati nel fondo e ad un minimo di 57 anni ma soltanto a chi, grazie ai propri versamenti riesce a maturare un assegno pensionistico che sia di almeno 1,2 volte il trattamento minimo INPS. L’alternativa è quella di riceverla al compimento dei 65 anni indipendentemente dall’importo maturato. Pensione casalinghe quanto conviene? Il versamento minimo per vedersi riconoscere un mese di copertura contributiva è poco più di 25 euro al mese, il versamento per vedersi riconoscere la copertura ... Leggi su pensioniefisco

