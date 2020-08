Ostia, chiuso lo stabilimento ‘Oasi’: troppi assembramenti nel Ferragosto (Di domenica 16 agosto 2020) Mancato rispetto delle norme anti Covid, pochissime mascherine e decisamente troppi assembramenti. Sono queste le motivazioni che hanno portato alla chiusura dello stabilimento “Oasi” di Ostia. Nel locale, che peraltro non aveva la licenza per la diffusione della musica, sono state trovate circa 500 persone troppo vicine tra loro. La chiusura è stata disposta dagli agenti del gruppo X Mare, nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale in occasione del Ferragosto. Leggi anche:Task force sul litorale romano per i controlli di Ferragosto: chiuso uno stabilimento per assembramenti Ostia, chiuso lo stabilimento ‘Oasi’: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sono queste le motivazioni che hanno portato alla chiusura dello stabilimento "Oasi" di Ostia. Nel locale, che peraltro non aveva la licenza per la diffusione della musica, sono state trovate circa ...

