Nelle terrazze di Casa Bruschi la rassegna Jazz&Wine (Di domenica 16 agosto 2020) O ttima musica jazz sorseggiando un bicchiere di buon vino in uno degli ambienti più scenografici del centro storico aretino: tutto questo è possibile grazie alla settima edizione della rassegna Jazz&... Leggi su lanazione

Arezzo, 16 agosto 2020 - Ottima musica jazz sorseggiando un bicchiere di buon vino in uno degli ambienti più scenografici del centro storico aretino: tutto questo è possibile grazie alla settima edizi ...

Ferragosto tra enogastronomia e cene in riva al mare nei Delphina Hotels & Resorts

Pasta fresca fatta a mano ogni giorno, pescato del giorno e prelibate carni galluresi, frutta e verdura dei produttori locali e, ad accompagnare il tutto, il Vermentino di Gallura DOCG: si ritrova il ...

Arezzo, 16 agosto 2020 - Ottima musica jazz sorseggiando un bicchiere di buon vino in uno degli ambienti più scenografici del centro storico aretino: tutto questo è possibile grazie alla settima edizi ...

Pasta fresca fatta a mano ogni giorno, pescato del giorno e prelibate carni galluresi, frutta e verdura dei produttori locali e, ad accompagnare il tutto, il Vermentino di Gallura DOCG: si ritrova il ...