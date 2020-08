MotoGP, GP Stiria 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Stiria, valevole per il quinto appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto sul Red Bull Ring di Spielberg. Giovedì 20 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 21 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 22, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 23 warm-up alle ore 9:20 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio di ... Leggi su sportface

