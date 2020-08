Mosca pronta a intervenire militarmente in Bielorussia (Di domenica 16 agosto 2020) Sono ore concitate quelle che si vivono in Bielorussia: le notizie che ci provengono da Minsk si susseguono ad un ritmo tale che è difficile prevedere gli sviluppi futuri della crisi interna originata dall’esito del voto della scorsa settimana. Il presidente Aleksander Lukashenko, riconfermato con l’80% dei voti, è accusato di brogli da parte dell’opposizione … InsideOver. Leggi su it.insideover

