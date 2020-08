Liberatoria: guida e modulo (Di domenica 16 agosto 2020) Liberatoria: cos'è Tipi di Liberatoriamodulo Liberatoria Liberatoria: cos'èTorna su Con la Liberatoria si solleva il terzo da responsabilità per un evento incerto, per l'evenienza che si verifichi, o si attesta di non avere nulla a che pretendere da lui. Perché tale fine venga perseguito, è necessario che il documento riporti determinate informazioni essenziali. Contenuto della Liberatoria In particolare, nella Liberatoria vanno sempre indicati: le generalità dei soggetti interessati dalla stessa (chi la concede e chi la riceve); la manleva; la data; il luogo e la firma; l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Bisogna poi aggiungere tutte le informazioni relative all'oggetto specifico ... Leggi su studiocataldi

