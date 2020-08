Le prime pagine in Spagna – Barcellona, stato d’emergenza (Di domenica 16 agosto 2020) Le prime pagine in Spagna sono dedicate interamente al Barcellona e alla situazione davvero complicata in casa blaugrana I giornali spagnoli in edicola oggi dedicano ampio spazio al Barcellona e a quanto sta accadendo in casa azulgrana. Si parla del nuovo allenatore della squadra, ma non solo: serve un cambio totale per poter tornare a dominare il calcio europeo. Spazio anche alla sconfitta del Manchester City di Guardiola, che può cambiare gli equilibri anche in casa Barcellona. Non è escluso a priori un ritorno del figliol prodigo per ricostruire la compagine catalana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Buonanotte con le #Primepagine dei quotidiani esteri di oggi - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - giornali_it : Vuoi conoscere le #UltimeNotizie #Sportive? La #PrimaPagina odierna del #CorriereDelloSport è ora consultabile... e… - GianSette7 : Le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi riportano che la squadra di Guardiola è uscita dalla… - sulsitodisimone : Leggi tutte le prime pagine dei quotidiani nell'edicola sulsitodisimone -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine Le prime pagine di oggi Il Post La prima pagina de L’Equipe sull’impresa del Lione: «Favolosi»

La prima pagina de L’Equipe sull’impresa del Lione: «Favolosi». La squadra di Garcia ha eliminato il Manchester City ...

Kamala non si definisce nera ma semplicemente americana

Ieri le prime pagine dei giornali hanno rilevato due novità negli Stati Uniti. La prima è che per la prima volta gli Usa avranno un vicepresidente donna. Anche la seconda è una prima volta: non avevan ...

La prima pagina de L’Equipe sull’impresa del Lione: «Favolosi». La squadra di Garcia ha eliminato il Manchester City ...Ieri le prime pagine dei giornali hanno rilevato due novità negli Stati Uniti. La prima è che per la prima volta gli Usa avranno un vicepresidente donna. Anche la seconda è una prima volta: non avevan ...