Incidente sulla statale 16 all'altezza di Japigia: traffico deviato sulla complanare (Di domenica 16 agosto 2020) Un Incidente è segnalato sulla statale 16, in direzione sud, all'altezza dell'Hotel Majesty. Sul posto, per gestire la viabilità, è presente la polizia locale. Il traffico viene momentaneamente ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla 13:27 Incidente sulla Sottomontana: motociclista cade sull'asfalto San Marino Rtv MotoGp, l'incidente Zarco-Morbidelli. Valentino Rossi salvo per miracolo

Spielberg (Austria), 16 agosto 2020 - Incidente pauroso all'ottavo giro del Gp di Austria del mondiale di MotoGp. Protagonisti del pauroso crash Johann Zarco e Franco Morbidelli. Il francese della Duc ...

Lombardia, incidente per l'assessore della lotta al Covid: Gallera cade e batte a testa

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, volto della lotta al Covid durante l'emergenza lombarda, si è ferito alla testa mentre era in vacanza a Lavagna, in provincia di Genova. Lo ha racconta ...

