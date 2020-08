Il Guardian fa a pezzi la Juventus per Pirlo: «Sperano nel nuovo Guardiola, per ora è una scelta grottesca» (Di domenica 16 agosto 2020) Il Guardian, con una firma piuttosto pesante quale quella di Jonathan Wilson, va giù duro contro la nomina di Andrea Pirlo allenatore della Juventus. L’inizio dell’articolo è tutto un programma. È la messa in scena del colloquio di lavoro tra Pirlo e la Juventus. E quali sono esattamente le sue referenze per essere allenatore della Juventus, mister Pirlo? Ho giocato 119 partite di campionato per il club e ho vinto quattro scudetti. Capisco. E da allenatore? Lo scorso agosto mi sono iscritto per prendere il patentino. Wow. Qualche esperienza rilevante? Sono l’allenatore della Juventus Under 23. Grande. E da quanto tempo? Nove giorni. E i risultati sono buoni? Non abbiamo ancora giocato nessuna partita. Ma le ... Leggi su ilnapolista

