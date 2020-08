Il Comune di Taranto dona 250mila mascherine ai cittadini (Di domenica 16 agosto 2020) Taranto - Il Comune di Taranto distribuirà nei prossimi giorni alle famiglie residenti 250mila mascherine chirurgiche il cui utilizzo in Puglia è obbligatorio anche all'aperto dove non sia possibile ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Il Comune di Taranto dona 250mila mascherine ai cittadini - SonSempreIoEh : che tutto inizia a non funzionare. banalmente, a taranto negli anni del dissesto dei comuni spesso non funzionavano… - SassiLive : DA COMUNE DI TARANTO MASCHERINE A CITTADINI - palmiottid : Coronavirus, a Taranto il Comune distribuisce 250 mila mascherine alle famiglie - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #Coronavirus , dal Comune di #Taranto 250mila mascherine ai residenti -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Taranto

Agenzia ANSA

La decisione risale allo scorso 9 gennaio, quando il Comune di Taranto annunciò la pubblicazione di un bando per la cessione di immobili pubblici alla cifra simbolica di 1 euro. Adesso la «call» pubbl ...TARANTO - Il Comune di Taranto distribuirà nei prossimi giorni alle famiglie residenti 250mila mascherine chirurgiche il cui utilizzo in Puglia è obbligatorio anche all'aperto dove non sia possibile g ...