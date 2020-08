Focolaio in una casa di cura a Roma: 24 pazienti positivi. Struttura isolata (Di domenica 16 agosto 2020) Un nuovo nella Capitale. L'Unità di Crisi della Regione Lazio ha Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1: si tratta delle Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga, ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Coronavirus Modica, focolaio in una casa di riposo: 9 positivi - RaiNews : Un focolaio anche in una casa di riposo a Roma: 24 contagiati #COVID19 - emergenzavvf : #BeirutBlast, #vigilidelfuoco al lavoro nella nave scaraventata sulla banchina del porto dall'esplosione: spento un… - gpaolariete : RT @RaiNews: Un focolaio anche in una casa di riposo a Roma: 24 contagiati #COVID19 - Marilenapas : RT @RaiNews: Un focolaio anche in una casa di riposo a Roma: 24 contagiati #COVID19 -