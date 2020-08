Fisco, pagamenti sospesi per COVID: le novità DL Agosto per la rateizzazione (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo la sospensione dei versamenti introdotta dai decreti precedenti, nel DL Agosto sono contenute importanti novità proprio in relazione al pagamento di quanto non versato nel corso del lockdown. Dei versamenti sospesi il 50% andrà versato in un’unica soluzione o in 4 rate, il restante 50%, invece, potrà essere rateizzato fino a 24 rate mensili. Vediamo le novità che serviranno per non incorrere in spiacevoli sanzioni. Versamenti sospesi del Fisco Nel periodo di quarantena sono stati sospesi alcuni tipi di versamenti fiscali, dal 2 marzo al 30 aprile, sospensione prorogata, poi, fino al 30 giugno per alcuni soggetti. Le sospensioni riguardano nello specifico: imprese operanti nel settore turistico-ricettivo, agenzie di viaggio e turismo, tour ... Leggi su notizieora

