F1 News – Binotto: “Aggiornamenti per Spa e Monza” (Di domenica 16 agosto 2020) Mattia Binotto commenta così la prestazione della Ferrari a Barcellona, con Vettel 7° e Leclerc ritirato dopo 41 giri per un guasto elettrico: “Dopo ogni gara c’è da riflettere e migliorare – ha spiegato il team principal di Maranello a Sky Sport -. Sapevamo che questa era una pista difficile per noi, l’avevamo già visto nei test invernali. Oggi un quarto posto potevamo farlo, ci siamo complicati la vita in qualifica, partendo troppo indietro per il nostro potenziale. Qui non si supera, siamo partiti troppo indietro. Quando avevamo pista libera il ritmo era buono, Leclerc poteva finire 4° senza il problema alla vettura. Seb ha chiuso settimo con una sosta. Dobbiamo fare meglio in qualifica, sfruttare al meglio la macchina. Resta il problema di Leclerc dell’affidabilità, ... Leggi su giornal

GiuseppeFox1 : Sebastian Vettel, team radio inquietante: 'Fanc***, ve lo avevo detto', caos totale al muretto Ferrari - Motorsport_IT : #F1 | Binotto: 'Siamo da 4° posto, ma partiamo troppo indietro' - paologold : Con una Panda avrebbe almeno avuto il supporto dei meccanici FIAT.... - News_Auto_cars : F1– Binotto annuncia che nemmeno a Spa arriverà la Ferrari SF1000 B e replica di nuovo a Vettel - AltreNews : RT @autosprint: #SpanishGP, #Binotto: 'Avevamo il potenziale per chiudere al 4° posto' ????? -