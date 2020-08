F1 GP Spagna, Vettel a Riccardo Adami: “Che ca*** ti avevo detto prima?” (Di domenica 16 agosto 2020) Sconcertante il team radio tra Sebastian Vettel e il suo ingegnere di gara, Riccardo Adami. Quest’ultimo chiede al tedesco se può andare fino in fondo con le gomme soft, ricevendo un piccata risposta del quattro volte campione del mondo: “Che ca*** ti avevo detti prima?”. Non si può in questa circostanza dare torto al pilota, che ha continuato a spingere e che ben cinque giri prima di questa comunicazione aveva chiesto alla Scuderia come avesse voluto terminare la gara. Leggi su sportface

