Elettra Lamborghini in discoteca. E scatta il maxi assembramento (Di domenica 16 agosto 2020) Elettra Lamborghini va in tendenza, Questa volta, però, non è per le sue forme o per il twerking. Questa volta, infatti, la sexy ereditiera è stata protagonista di una serata in una discoteca di Gallipoli con tanto di maxi assembramento. Alla faccia del Covid e delle norme anticontagio. "Elettra Lamborghini": Per l'assembramento formatosi ieri al suo concerto al Praja di Gallipoli pic.twitter.com/97G5r3V9TE — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 16, 2020 Leggi su iltempo

«Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non è il momento... ci è stata data l'opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti». Con queste ...

Elettra Lamborghini in discoteca. E scatta il maxi assembramento

Elettra Lamborghini va in tendenza, Questa volta, però, non è per le sue forme o per il twerking. Questa volta, infatti, la sexy ereditiera è stata protagonista di una serata in una discoteca di Galli ...

