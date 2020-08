Discoteche chiuse ma sbarchi a go go: il governo ne sbaglia un'altra (Di domenica 16 agosto 2020) Sbarcano a centinaia ogni giorno ormai. Ma per il governo Conte la priorità sono la chiusura delle Discoteche e le mascherine da indossare dalle 18 alle 6. il virus a fasce orarie. Il nuovo lockdown sembra alle porte. Tutto succede ormai mentre la rotta dei clandestini dall'Africa è orientata verso l'Italia. Perché siamo riconosciuti in tutto il Continente nero come quelli dei porti aperti, delle frontiere spalancate. In Africa il ministro italiano più popolare si chiama Luciana Lamorgese: il Viminale è riuscito a serrare decine di milioni di italiani dentro casa a suon di sanzioni durante il lockdown. Ma non fa nulla contro barche e barchini provenienti da laggiù. Non sa come fare, la ministra, che oggi se ne va con Di Maio a Tunisi a fare probabilmente altri guai. Individuiamo e «tamponiamo» chi ... Leggi su iltempo

