Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Ferragosto

"Dutturi, dutturi, allura lia hodie non vene in Cummissariata?". Muntilbano: "Nonsi Catarè, hodie – come dicia tibi – è Firreaguste e macari i cummissaria stavino in panciolla: se succere qualicusa tu acclami il dutturi Augella". Catarelli: "Dutturi io havia uni curiositate: ma pirchia si dicia Firreaguste e non la Fista dell'Assunte?"- M: "Catarè, chella gli antiqua Rumana in chesta iuorna con l'Imperatura facivano le fista lura. Poi venette la Ecclesia è l'acclamarana Assunte. E nel civilia lo si acclama ancura Firreaguste". C: "Ma pirchia si firriava ad Auuste?". M: "Non firriava nihilo Catarè: firria accà non voli diciri firriari, ma Feria commo chella che ti pigliasti tibi una misata fa. E poia Auste non è il nomina della misata, ma il ...

Questo il punto d’attacco dell’intervento dell’on.le Ciriaco De Mita, che ha aperto nella Corte del palazzo comunale a Baiano i Forum della Politica, il ciclo di pubblici convegni organizzato dal Circ ...

Forlimpopoli, musica, arte e aperitivo

FORLIMPOPOLI. Nell’ambito degli Aperitivi in Corte proposti dal Ristorante Casa Artusi (via Costa 31, Forlimpopoli) appu ...

