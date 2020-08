Daniela Martani non vuole indossare la mascherina sul traghetto, equipaggio costretto a chiamare i carabinieri | VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Daniela Martani non vuole indossare la mascherina sul traghetto, equipaggio costretto a chiamare i carabinieri VIDEO “Quindi devo indossare la mascherina mentre sto in macchina per darvi il biglietto? Mi faccia vedere il regolamento”. Si apre così il VIDEO pubblicato sui social da Daniela Martani, ex hostess di Alitalia e conosciuta dal grande pubblico per aver preso parte al Grande Fratello 9. Il personale di bordo è stato poi costretto a chiamare i carabinieri, visto che con il suo comportamento la donna stava impedendo la partenza ... Leggi su tpi

