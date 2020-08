Covid, la curva risale e Speranza corre ai ripari: la decisione su discoteche e mascherine (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’andamento degli ultimi giorni è stato un campanello d’allarme, arrivato fino alle orecchie di Roberto Speranza. Il Ministro della Salute non ha potuto ignorare gli ultimi dati e l’aumento dei contagi lo ha obbligato a correre ai ripari. Prime vittime della nuova ordinanza firmata questo pomeriggio dallo stesso Speranza sono le discoteche. Il Governo ha infatti imposto la sospensione delle attività delle sale da ballo e discoteche su tutto il territorio nazionale. Il Ministro della Salute ha inoltre imposto l’uso obbligatorio della mascherina dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo. Questo il testo dell’ordinanza firmata da Speranza: “E’ fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore ... Leggi su anteprima24

