Coronavirus, arriva lo stop per discoteche e sale da ballo: chiuse fino al 7 settembre (Di domenica 16 agosto 2020) discoteche all'aperto, matrimoni, spettacoli e centri estivi, per i bimbi da 3 anni,: via libera alle nuove riaperture in Puglia 15 June 2020 discoteche affollate in Puglia, Emiliano annuncia stretta ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Coronavirus, arriva la stretta sulle discoteche: capienza dimezzata e mascherina in Emilia Romagna e Veneto Il Sole 24 ORE Ferragosto, oltre 27 milioni italiani in gita o vacanza

Sono stati 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di ferragosto fuori casa, cioé da parenti e amici o in vacanza al mare, in campagna o in montagna, o più semplicemente p ...

Disposta la chiusura provvisoria (5 giorni) per un bar di Pontechianale: "Nessun rispetto delle norme anticontagio, assembramenti incredibili"

E' il primo caso in provincia. La decisione è stata presa dai carabinieri durante i controlli del territorio. La Prefettura potrebbe estendere la misura. Il titolare del locale: "Ci scusiamo per il di ...

