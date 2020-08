Capri, rientri dall’estero: postazione fissa al Capilupi per i tamponi (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – L’ASL Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°67 dell’11 agosto 2020 e successiva n°68 del 12 agosto 2020 sui rientri dall’estero, i cittadini residenti sull’isola di Capri (territorio di competenza ASL Napoli 1 Centro) possono segnalarsi alla email dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it e nella email andranno indicati per ogni cittadino che dovrà essere sottoposto a test sierologici o tamponi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, cellulare, paese di provenienza, giorno di arrivo in Italia. E’ anche possibile chiedere informazioni al numero verde 800909699. Tutti i cittadini residenti ... Leggi su anteprima24

