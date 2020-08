Calciomercato Palermo, rosanero sulle tracce di Pettinari (Di domenica 16 agosto 2020) . Sul giocatore ci sono anche Salernitana, Reggina e Bari Il Palermo inizia a muoversi in vista della prossima stagione. I rosanero – come riportato da tuttoPalermo.net – hanno messo gli occhi su Stefano Pettinari. Il bomber capitolino piace anche a Salernitana, Reggina e Bari, dunque c’è moltissima concorrenza per la compagine siciliana che difficilmente riuscirà a convincerlo a scendere in serie C. Ad ogni modo le intenzioni del Palermo sono chiarissime, i rosanero vogliono tornare subito in serie B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

